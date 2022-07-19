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56 минут назад

Названы даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе

ТК «Звезда»иещё 2

Стали известны точные даты проведения летних Олимпийских игр в 2028 году. Напомним, они пройдут в американском Лос-Анджелесе.

Названы даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, церемония открытия состоится 14 июля. Завершатся летние Олимпийские игры 30 июля.

Вместе с тем озвучены даты проведения летних Паралимпийских игр 2028 года. Церемония открытия запланирована на 15 августа. Завершатся соревнования 27 августа 2028 года.

Информацию сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады. Сообщение приводит ТАСС. Для Лос-Анджелеса данные Олимпийские игры станут третьими. Ранее город принимал соревнования в 1932 и 1984 годах.

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