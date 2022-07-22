Российская пловчиха на две секунды превзошла результат победительницы ЧМ-2022

Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на международных соревнованиях «Игры дружбы», проходящих в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты и 20,41 секунды. Второе место заняла Мария Темникова с результатом 2 минуты и 23,16 секунды. Тройку сильнейших замкнула Виталина Симонова (2 минуты и 25,64 секунды).

Чикунова ровно на 2 секунды превзошла результат Лилли Кинг, который та показала на чемпионате мира-2022. Американка стала победительницей турнира.