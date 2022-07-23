Российских серфингистов допустили до ЧМ под флагом страны

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1 час назад

Российские серфингисты выступят на чемпионате мира в США под флагом страны

ТАССиещё 4

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по вейксерфингу под флагом страны. Об этом журналистам в субботу рассказала вице-президент представительства Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA) в России Мария Жалкина.

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Фото: ТАССТАСС

23 июля в Москве проходят международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup. Турнир является отборочным на чемпионат мира, который пройдет в США с 6 по 8 октября.

"Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира под флагом страны, - сказала Жалкина. - Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксерфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранен по национальному признаку".

"Российские спортсмены представляют нашу страну очень достойно, - отметила президент представительства CWSA в России Светлана Белова. - У нас очень сильные спортсмены, очень сильно вейксерфинг представлен в нашей стране. Мы занимаем ведущие позиции в мировом рейтинге, в мире с нами считаются".

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

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Серфинг впервые был представлен в программе Олимпиад в Токио в 2021 году. Международные соревнования по серфингу проводятся под эгидой Международной ассоциации серфинга (ISA). Вейксерфинг не является олимпийским видом спорта, турниры по вейксерфингу проходят под эгидой CWSA.

Летние виды спорта,Светлана Белова,
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