«Это пощечина и удар под дых!» Трансгендера номинировали на звание женщины года

Люди, поддерживающие Лию Томас, в восторге. Но таких немного.

Фото: JUSTIN CASTERLINE/GETTY IMAGES JUSTIN CASTERLINE/GETTY IMAGES

Трансгендерная пловчиха Лия Томас весной этого года стала настоящей звездой, завоевав в три золота на турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Участие бывшего мужчины в соревнованиях с женщинами вызвало серьёзную дискуссию в обществе. Одни призывали к толерантности, другие – к защите чистого женского спорта. Кажется, вторые потерпели поражение, ведь Лию номинировали на звание «женщины года» в NCAA. Оказывается, так можно!

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«Я женщина, как и все в команде»

Ещё три года назад Лия Томас была мужчиной. Уилл Томас занимался плаванием, правда, особых результатов так и не добился. Лучший результат – второе место в дистанциях кролем на 200, 500 и 1650 ярдов в Лиге Плюща.

В конце 2019 года Уилл, испытывавший гендерную дисфорию, принял окончательное решение стать женщиной. Пройдя несколько курсов гормональной терапии, к 2021 году Томас завершила смену пола.

Громко о себе Лия заявила на чемпионате США, где выиграла три золота, причём с невероятными результатами! Отрыв трансгендерной спортсменки ростом около 185 сантиметров на дистанции 1650 ярдов от серебряного призёра составил 38 секунд – космические цифры для плавания.

Каждое участие Лии в соревнованиях вызывало волну недовольства и активисток, борющихся за женские права, и обычных людей. Многие из них не только высказывали недовольство в социальных сетях, но и устраивали акции протеста. Против участия Лии в женских турнирах выступила и Кейтлин Дженнер, в прошлом олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер. Даже 16 партнёрш Томас по команде Пенсильванского университета подписали письмо, в котором потребовали отстранить трансгендерную спортсменку от выступлений до прохождения ещё одного курса гормональной терапии. Сама Лия внимания на критику не обращала.

«Я женщина, как и все в команде. Всегда считала себя просто пловцом. Это то, чём я долго занимаюсь, то, что я люблю. Я хожу в бассейн каждый день и выкладываюсь на максимум. Не обращаю внимания на негатив и ненависть. Я здесь, чтобы плавать», – признавалась пловчиха.

Особые правила

Между тем такое общественное недовольство всё-таки возымело своё действие. В конце июня Международная федерация водных видов спорта (FINA) официально заявила, что создаст для трансгендеров специальную категорию в плавании – она будет ни женской, ни мужской. Кроме того, федерация разработала специальные критерии по допуску трансгендерных спортсменов до соревнований среди женщин, мужчин или трансгендеров.

Так, например, пловчиха, ставшая пловцом, без проблем может соревноваться с мужчинами. Но чтобы произошла обратная история, мужчина, ставший женщиной, должен совершить переход до начала полового созревания, то есть 12 лет, а уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. В противном случае такие спортсменки смогут тренироваться лишь в турнирах для трансгендеров.

Введение новой системы повлекло за собой и ужесточение правил по допуску трансгендеров на турниры в Американской федерации плавания. NCAA, правда, заявила, что применит эти правила лишь со следующего сезона, тем самым дав возможность Лии Томас спокойно выступать до конца сезона. Дальше спортсменке придётся пройти ещё один курс гормональной терапии.

«Это удар под дых!»

В июле Пенсильванский университет номинировал трансгендерную пловчиху на звание женщины года в NCAA. Не в качестве извинений за ужесточение правил ли? Тем не менее ясно — вот она, толерантная вершина карьеры! Активисты, выступающие за права трансгендеров, и люди, поддерживающие Томас, в восторге, потому что большего, кажется, добиться было уже нельзя. Вот только остальные – в ужасе.

Как можно бывшего мужчину назвать «женщиной года»?! Учитывая современные тенденции, шансы на победу биологических женщин в премии сразу стали автоматически ниже.

«Это оскорбительно, это пощёчина, это удар под дых! – заявила номинантка на премию из университета Кентукки, пловчиха Райли Гейнс. — То, чему мы, спортсменки, посвятили всю свою жизнь, стало предметом для насмешек. Это оскорбительно, это невероятно обескураживает и, откровенно говоря, неправильно. Получается, что у нас есть «женщина года NCAA», которая провела 95 процентов своей жизни как мужчина, что просто не сходится. Это невероятно оскорбительно. Это полный регресс всего того, что записано в разделе IX федерального закона США, запрещающего дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ».

Шокированы решением о номинации Томас и мировые звёзды. Так, бывшая первая ракетка мира, открытая лесбиянка Мартина Навратилова резко раскритиковала NCAA.

«Недостаточно замечательных биологических спортсменок, NCAA? Что с вами не так?» — написала теннисистка в своих социальных сетях.