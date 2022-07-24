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1 час назад

Медали российских каноистов отдали украинцам

Елена Прошина

Международная федерация каноэ лишила Россию золотых медалей, полученных на чемпионате мира в 2014 году. Награды российской сборной по гребле на байдарках и каноэ решением функционеров ICF передадут спортсменам Украины. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Медали российских каноистов отдали украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее российских гребцов дисквалифицировали из-за мнимого употребления допинга. Разбирательство по этому делу длилось на протяжении значительного времени, но в конечном итоге было принято решение о наказании спортсменов.

В частности, Николай Липкин был дисквалифицирован на четыре года. Организация аннулировала его достижения за период с 5 июня 2014 по 31 декабря 2016 года, сообщает издание Sport24.

В пресс-службе ICF уточнили, что золото передадут украинцам на ближайшем осеннем конгрессе федерации.

Летние виды спорта,Николай Липкин,
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