Медали российских каноистов отдали украинцам

Международная федерация каноэ лишила Россию золотых медалей, полученных на чемпионате мира в 2014 году. Награды российской сборной по гребле на байдарках и каноэ решением функционеров ICF передадут спортсменам Украины. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что ранее российских гребцов дисквалифицировали из-за мнимого употребления допинга. Разбирательство по этому делу длилось на протяжении значительного времени, но в конечном итоге было принято решение о наказании спортсменов.

В частности, Николай Липкин был дисквалифицирован на четыре года. Организация аннулировала его достижения за период с 5 июня 2014 по 31 декабря 2016 года, сообщает издание Sport24.