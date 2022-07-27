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1 час назад

Сборная РФ по настольному теннису не допущена к чемпионату мира

Елена Прошина

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса не допустил сборную России к участию в чемпионате мира в Китае. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Россию отстранили от чемпионата мира по настольному теннису
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чемпионат мира будет проведён в Китае с 30 сентября по 9 октября.

«Во время встречи в шведском Мальмё, которая прошла 26 и 27 июля, исполнительный комитет ITTF подтвердил, что команды, представляющие Федерацию настольного тенниса России и Федерацию настольного тенниса Белоруссии, не будут допущены к участию в командном чемпионате мира 2022 года в китайском Чэнду», – заявили в пресс-службе комитета.

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Напомним, что ранее компания EA Games заявила о том, что в грядущем спортивном симуляторе FIFA 2023 не будет клубов и сборной из России и Белоруссии.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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