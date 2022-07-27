Россию отстранили от чемпионата мира по настольному теннису

«Во время встречи в шведском Мальмё, которая прошла 26 и 27 июля, исполнительный комитет ITTF подтвердил, что команды, представляющие Федерацию настольного тенниса России и Федерацию настольного тенниса Белоруссии, не будут допущены к участию в командном чемпионате мира 2022 года в китайском Чэнду», – заявили в пресс-службе комитета.