Россию отстранили от чемпионата мира по настольному теннису

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса не допустил сборную России к участию в чемпионате мира в Китае. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Чемпионат мира будет проведён в Китае с 30 сентября по 9 октября.
«Во время встречи в шведском Мальмё, которая прошла 26 и 27 июля, исполнительный комитет ITTF подтвердил, что команды, представляющие Федерацию настольного тенниса России и Федерацию настольного тенниса Белоруссии, не будут допущены к участию в командном чемпионате мира 2022 года в китайском Чэнду», – заявили в пресс-службе комитета.
Напомним, что ранее компания EA Games заявила о том, что в грядущем спортивном симуляторе FIFA 2023 не будет клубов и сборной из России и Белоруссии.