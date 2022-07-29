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58 минут назад

Покровская оценила девиз Олимпиады в Париже

ТАССиещё 4

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская положительно оценила девиз летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Специалист в пятницу призналась журналистам во время пресс-завтрака, что команда переживает по поводу участия в Олимпиаде.

Покровская оценила девиз Олимпиады в Париже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слоган Игр в Париже звучит как "Широко открытые Игры".

"Прекрасно. Это хорошая мысль. Конечно, мы переживаем по поводу нашего участия в Олимпийских играх", - сказал

"Почему под раздачу попал российский спорт, талантливые люди у нас и в Белоруссии? Почему они должны отвечать за все, что происходит в этом мире? Мы сильные, сохраним все ценности духовные и культурные", - добавила тренер.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от всех соревнований под эгидой Международной федерации плавания до конца 2022 года из-за ситуации на Украине.

"Без России, без команды Покровской синхронное плавание, наверное, будет развиваться, но будет ли оно таким прогрессивным и инновационным или это будет междусобойчик?" - сказала вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Летние виды спорта,Татьяна Покровская,Ольга Павлова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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