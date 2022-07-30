В Петербурге стартовал Чемпионат России по парусному спорту

Петербург под парусами! В городе стартовал Чемпионат России по парусному спорту. Уже в 16-й раз на большую воду выходят спортсмены со всей страны. Подробнее расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Куршук.

Фото: «Мир 24» «Мир 24»

Волны до полутора метра, гудящий ветер и брызги – новичку кажется, что это чуть ли не шторм. А вот опытные спортсмены говорят, что с погодой повезло.

Соревнования проходят в классе SB20, а это скоростные яхты с парусами, поэтому ветру здесь рады. Сражаются со стихией 30 команд, больше 100 человек. Вместе с олимпийскими чемпионами – новички.

«Приобрели яхту год назад. Собрали экипаж, провели несколько этапов зимней серии в Севастополе, и вот наш первый дебют в чемпионате!» – Рассказал участник одной из команд Сергей Игнатенок.

Разминка в акватории Финского залива и – красный флаг на судейском судне. А это значит пять секунд до старта!

Если на машине четыре километра можно преодолеть за четыре минуты, на воде уйдут все 40. Самое сложное, говорят бывалые, это вовремя убрать паруса на поворотах.

«Кто-то делает ошибки, не успевает убрать, из-за этого проезжает мимо знаков, гинакер падает в воду, его очень долго убирают», – объяснил куратор соревнований Владимир Крутских.

Судьи следят за каждым шагом, вернее, милей. В соревнованиях есть категорический запрет на откренивание: когда вся команда занимает один борт и таким образом маневрирует. Поэтому все решает тактика.

«У нас джентльменский вид спорта. У нас не принято нарушать правила. Если они нарушаются, то яхта может быть оправдана. Могут оправдать себя в процессе гонки или сойти с гонки», – сказал главный судья Чемпионата России по парусному спорту яхт класса SB20 Владимир Комель.