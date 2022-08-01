Семь российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг

Российские тяжелоатлеты Александр Чепиков , Ирина Евдокимова , Иван Гераймович, Алик Даудаев, Таукъан Геккиев, Патимат Балтаева и Саида Мирзабегова отстранены с 29 июля текущего года. Их дисквалификация закончится в 2026 году.

Российская федерация тяжелой атлетики находится под сомнительным статусом IFW. При этом российские функционеры не могут быть допущены до выборов президента международной федерации тяжелой атлетики, т.к. согласно правилам организации, до выборов не допускаются федерации, у которых за последние четыре года было шесть или более положительных допинг-проб.