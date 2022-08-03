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1 час назад

EJU по просьбе Украины запретил россиянам выступать даже в нейтральном статусе

Чемпионат.comиещё 1

Европейский союз дзюдо (EJU) удовлетворил просьбу Украины и запретил российским спортсменам выступать даже в нейтральном статусе. Об этом в своих социальных сетях сообщил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Международная федерация дзюдо (IJF) разрешает спортсменам соревноваться в нейтральном статусе.

Российским дзюдоистам запретили выступать по просьбе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они (санкции. — Прим. «Чемпионата») существенные, но, к сожалению, неполные. Отменены все официальные международные соревнования на территории России и Беларуси под эгидой IJF и EJU. EJU отстранил россиян и белорусов от соревнований в нейтральном статусе. К сожалению, этого ещё не сделала международн

Мы благодарны партнёрам за поддержку, но ещё раз подчеркиваем: компромиссы и полумеры больше не работают», — написал, в частности, чиновник.

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