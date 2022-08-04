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27 минут назад

Варвара Субботина: «Для меня синхронное плавание – только женский вид спорта. Гораздо эстетичнее видеть, как из воды выходят женские ноги, а не мужские»

Sports.ruиещё 1

Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина поделилась мнением об участии мужчин в соревнованиях по синхронному плаванию.

Субботина выступила против мужчин в синхронном плавании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня синхронное плавание – это только женский вид спорта. И точка. Я так говорила всегда и б

Раньше были странные запреты для женщин, согласна. Почему девушки не могут позволить себе прыгать с трамплина? Если они тренируются, готовятся. Это, наверное, излишний консерватизм, тут я понять не могу до конца стремление к «безопасности».

Но если возвращаться к синхронному плаванию, то, согласитесь, гораздо эстетичнее видеть, как из воды выходят женские ноги, а не мужские. Хотя бы из-за этого стоит оставить наш вид спорта исключительно женским.

Я прекрасно общаюсь с нашим дуэтом, с Сашей (Мальцевым) общаюсь. Желаю им всегда удачи. Но наши отношения с ребятами не влияют на мою позицию за ограничение количества дисциплин, ровно как и наоборот, отношения из-за моей позиции с ребятами не портятся. Я очень на это надеюсь.

В целом текущее направление, которое выбрали чиновники из России и FINA, верное. С новыми правилами будет интереснее, хоть я и не со всем согласна. Будет теперь мужское соло, по новым правилам мужчины могут выступать в группе. Так что интерес проявится.

Мне не все нравится, но раз приняли такое решение – значит, так тому и быть. Если говорить конкретно об интересе, то он точно будет. Мужчины в синхронном плавании всегда вызывали особый интерес», – сказала Субботина.

Летние виды спорта,Варвара Субботина,
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