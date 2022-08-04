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50 минут назад

Международный союз триатлона ввёл ограничения для трансгендеров

Чемпионат.comиещё 2

Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) утвердил политику по вопросу участия спортсменов-трансгендеров в соревнованиях. Новые ограничения будут введены через 30 дней. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза триатлона.

Международный союз триатлона ввел ограничения для трансгендеров
Фото: ReutersReuters

Отныне после трансгендерного перехода спортсмены должны будут как минимум в течение двух лет снижать уровень тестостерона до 2,5 наномолей на литр. При этом с момента выступления на мужских соревнованиях должно пройти не менее четырёх лет, прежде чем они смогут участвовать в женских.

«Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет справедливости, но в то же время проявляем принцип инклюзивности. Это полностью соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и тому, что сделали другие международные федерации в последние месяцы», – заявила глава World Triathlon Марисоль Касадо.

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Международная федерация плавания (FINA) ужесточили правила допуска трансгендеров к соревнованиям.

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