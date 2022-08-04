Международный союз триатлона ввел ограничения для трансгендеров

Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) утвердил политику по вопросу участия спортсменов-трансгендеров в соревнованиях. Новые ограничения будут введены через 30 дней. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза триатлона.

Отныне после трансгендерного перехода спортсмены должны будут как минимум в течение двух лет снижать уровень тестостерона до 2,5 наномолей на литр. При этом с момента выступления на мужских соревнованиях должно пройти не менее четырёх лет, прежде чем они смогут участвовать в женских.