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2 часа назад

Гимнастка Полстяная отказалась выступать за Россию после скандала с федерацией Латвии

Газета.Ruиещё 3

Российская гимнастка Елизавета Полстяная, представлявшая на соревнованиях Латвию, рассказала о предложении выступать за Россию после случая с латвийской федерацией.

Гимнастка Полстяная отказалась выступать за Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Были люди, которые говорили, мол, выступай теперь за Россию. Но это не так просто. Я не в том возрасте и не с тем запасом здоровья, когда можно взять и перезапустить карьеру. У нас вообще вид спорта молодой и короткий. Где-то ты можешь годик подождать, пока все затихнет, а в гимнастике после двух-трех месяцев простоя без тренировок и соревнований уже очень сложно вернуться», — приводит слова Полстяной РИА «Новости».

Полстяная опубликовала сообщение в социальной сети, в котором рассказала о том, что не сможет принять участие в чемпионате мира. Позднее она заявила, что НОК Латвии принуждал ее отказаться от российского гражданства, чтобы спортсменка могла поехать в составе сборной страны по художественной гимнастике на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Болгарии.

19-летняя Полстяная — уроженка Латвии, но выступает за национальную команду страны лишь с 2018 года. Минувшей весной ей запретили тренироваться на территории России.

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