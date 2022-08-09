Гимнастка Полстяная отказалась выступать за Россию

Российская гимнастка Елизавета Полстяная, представлявшая на соревнованиях Латвию, рассказала о предложении выступать за Россию после случая с латвийской федерацией.
«Были люди, которые говорили, мол, выступай теперь за Россию. Но это не так просто. Я не в том возрасте и не с тем запасом здоровья, когда можно взять и перезапустить карьеру. У нас вообще вид спорта молодой и короткий. Где-то ты можешь годик подождать, пока все затихнет, а в гимнастике после двух-трех месяцев простоя без тренировок и соревнований уже очень сложно вернуться», — приводит слова Полстяной РИА «Новости».
Полстяная опубликовала сообщение в социальной сети, в котором рассказала о том, что не сможет принять участие в чемпионате мира. Позднее она заявила, что НОК Латвии принуждал ее отказаться от российского гражданства, чтобы спортсменка могла поехать в составе сборной страны по художественной гимнастике на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Болгарии.
19-летняя Полстяная — уроженка Латвии, но выступает за национальную команду страны лишь с 2018 года. Минувшей весной ей запретили тренироваться на территории России.