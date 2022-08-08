Россияне выиграли 27 медалей на чемпионате мира по городкам

Сборная России выиграла 27 медалей на чемпионате мира по городошному спорту, который прошел в Приозерске Ленинградской области.

Фото: Риа Новости Риа Новости

В соревнованиях участвовали сборные России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и команда Международной федерации городошного спорта.

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Жанна Акрымова (Россия) победила в личных соревнованиях у женщин в дисциплине «городки финские». Нина Елисеева (Россия) стала второй, третьей — Жанна Тикканен (Россия). В дисциплине «городки европейские» первенствовала россиянка Дарья Богданова, второе место досталось ее соотечественнице Жанне Акрымовой, бронза — Татьяне Первушин (Германия). Галина Жаворонкова из Белоруссии стала лучшей в «городках классических», следом расположились россиянки Алиса Шестакова и Анастасия Сподырева.

Юрий Кротов (Россия) стал победителем в дисциплине «городки финские» у мужчин. Максим Духанин (Россия) взял серебро, Геннадию Сушко (Белоруссия) досталась бронза. У мужчин в «городках европейских» все медали у россиян: золото у Владимира Тихомирова, серебро — у Антона Евтушенко, бронза — у Владимира Полякова. В «городках классических» все медали также достались россиянам: золото — Сергею Блохину, серебро — Владимиру Синькову, а бронза — Алексею Елисееву.

Сборная России завоевала на чемпионате мира 27 наград (11 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых) и выиграла медальный зачет. Следом расположились команды Белоруссии (1–2–5) и Германии (0–0–1).

ГОРОДКИ КЛАССИЧЕСКИЕ

Женщины

1. Жаворонкова Галина (Республика Беларусь)

2. Шестакова Алиса (Россия)

3. Сподырева Анастасия (Россия)

Мужчины

1. Блохин Сергей (Россия)

2. Синьков Владимир (Россия)

3. Елисеев Алексей (Россия)

ГОРОДКИ ЕВРОПЕЙСКИЕ

Женщины

1. Богданова Дарья (Россия)

2. Акрымова Жанна (Россия)

3. Первушин Татьяна (Германия)

Мужчины

1. Тихомиров Владимир (Россия)

2. Евтушенко Антон (Россия)

3. Поляков Владимир (Россия)

ГОРОДКИ ФИНСКИЕ — КЮККЯ

Женщины

1. Акрымова Жанна (Россия)

2. Елисеева Нина (Россия)

3. Тикканен Жанна (Россия)

Мужчины

1. Кротов Юрий (Россия)

2. Духанин Максим (Россия)

3. Сушко Геннадий (Белоруссия)

ГОРОДКИ КЛАССИЧЕСКИЕ, КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Женщины

1. Россия — 1 (Сподырева Анастасия, Варнашина Екатерина, Елисеева Нина, Шестакова Алиса)

2. Белоруссия (Жаворонкова Галина, Березнева Елена, Попова Лариса, Ковалевич Елена)

3. Россия — 2 (Ковлешенко Анастасия, Акрымова Жанна, Богданова Дарья)

Мужчины

1. Россия — 2 (Блохин Сергей, Евтушенко Антон, Чупурыгин Роман, Синьков Владимир)

2. Россия — 1 (Горбатых Алексей, Кияев Дмитрий, Духанин Максим, Елисеев Алексей)

3. Белоруссия (Красновский Михаил, Сушко Геннадий, Киселевич Дмитрий, Шейко Данила)

ГОРОДКИ ЕВРОПЕЙСКИЕ, КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Женщины

1. Россия — 1 (Сподырева Анастасия, Акрымова Жанна, Богданова Дарья)

2. Россия — 2 (Елисеева Нина, Шестакова Алиса, Ковлешенко Анастасия, Варнашина Екатерина)

3. Белоруссия (Жаворонкова Галина, Березнева Елена, Попова Лариса, Ковалевич Елена)

Мужчины

1. Россия — 1 (Евтушенко Антон, Духанин Василий, Поляков Владимир, Облогин Сергей)

2. Белоруссия (Киселевич Дмитрий, Сушко Геннадий, Красновский Михаил, Шейко Данила)

3. Россия — 2 (Блохин Сергей, Елисеев Алексей, Тихомиров Владимир, Синьков Владимир)

ГОРОДКИ ФИНСКИЕ КЮККЯ, КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Женщины

1. Россия — 1 (Елисеева Нина, Тикканен Жанна, Акрымова Жанна)

2. Россия — 2 (Ковлешенко Анастасия, Сподырева Анастасия, Богданова Дарья)

3. Белоруссия (Жаворонкова Галина, Ковалевич Елена, Попова Лариса)

Мужчины

1. Россия — 1 (Еремичев Алексей, Духанин Максим, Тихомиров Владимир, Кротов Юрий, Елисеев Алексей)

2. Россия — 2 (Блохин Сергей, Евтушенко Антон, Облогин Сергей, Чупурыгин Роман, Синьков Владимир)