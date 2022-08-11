Гимнастка Полстяная рассказала об ультиматуме Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об ультиматуме Латвии. От спортсменки потребовали отказаться от российского гражданства в обмен на возможность представлять Латвию на соревнованиях. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По ее словам, ей предлагали отказаться от гражданства России в обмен на выступление на чемпионате мира, представляя Латвию. В противном случае, ее исключат из сборной.

«Ультиматум был поставлен, потому что моей главной целью был не чемпионат мира, а Олимпиада в Париже. И в письме четко было написано, что, если я не отказываюсь от российского гражданства, я не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду», - заявила она.

При этом она уточнила, что латвийская сторона даже не пыталась найти компромисс, а в жесткой форме поставила перед выбором. Сейчас спортсменка не думает о возвращении в Латвию.

«В письме четко было написано, что со мной прекращают сотрудничество на месяц. И в течение этого месяца я должна либо отказаться от российского гражданства (и оформлено это все должно быть в письменном виде), либо меня лишат права выступать», - рассказала Полстяная.