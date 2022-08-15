Винер оценила слова Макларена об отстранении спортсменов России

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила слова Ричарда Макларена о ситуации в отношении российских спортсменов.
Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи 2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных стартов.
«Считаю, что это очень положительная подвижка. Макларен известен своим строгим, принципиальным характером, который был очень жесток и строг по отношению к России.
Он не считался нашим соратником. Приятно, что он все это высказал. Это греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов», – сказала Винер.