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33 минуты назад

Ирина Винер: «Макларен не считался нашим соратником. Греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов»

Sports.ru

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила слова Ричарда Макларена о ситуации в отношении российских спортсменов.

Винер оценила слова Макларена об отстранении спортсменов России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи 2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных стартов.

«Считаю, что это очень положительная подвижка. Макларен известен своим строгим, принципиальным характером, который был очень жесток и строг по отношению к России.

Он не считался нашим соратником. Приятно, что он все это высказал. Это греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов», – сказала Винер.

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