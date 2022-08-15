Тихонов назвал пять федераций, способных вернуться в мировой спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о национальных спортивных федерациях, способных максимально быстро интегрироваться в мировой спорт после возвращения российских атлетов к международным соревнованиям.

Фото: Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости» Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

«Я бы очень хотел, чтобы вернулась королева спорта — легкая атлетика. Неплохие перспективы у федераций единоборств — борьбы, бокса, дзюдо. Они заслужили это. У них практически нет нарушений, отсутствует допинг, поэтому я бы на них с удовольствием смотрел.

Федерация лыжного спорта во главе с Еленой Вяльбе также заслуживает похвалы и возвращения на международные старты», — заявил Тихонов «Газете.Ru».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.