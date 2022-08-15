Тихонов назвал пять федераций, способных вернуться в мировой спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о национальных спортивных федерациях, способных максимально быстро интегрироваться в мировой спорт после возвращения российских атлетов к международным соревнованиям.
«Я бы очень хотел, чтобы вернулась королева спорта — легкая атлетика. Неплохие перспективы у федераций единоборств — борьбы, бокса, дзюдо. Они заслужили это. У них практически нет нарушений, отсутствует допинг, поэтому я бы на них с удовольствием смотрел.
Федерация лыжного спорта во главе с Еленой Вяльбе также заслуживает похвалы и возвращения на международные старты», — заявил Тихонов «Газете.Ru».
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.