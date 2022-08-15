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1 час назад

Румынский пловец побил мировой рекорд по плаванию

Елена Прошина

Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом сообщает Sports.ru.

Румынский пловец побил мировой рекорд по плаванию
Фото: ReutersReuters

Соревнование проходят в Риме. 17-летний Попович показал результат в 46,86 секунд. Предыдущий мировой рекорд в 46,91 секунд принадлежал бразильцу Сезару Сьеле Фильо и был поставлен в 2009 году в Риме.

При этом особенным результат Поповича делает вовсе не меньшее время прохождения дистанции, а то, что он сделал это своими силами в отличие от предыдущего чемпиона. Фильо удалось проплыть 100 метров за 46,91 секунд с помощью комбинезона LRZ Racer, который набрал популярность в 2008 году. Костюм обеспечивал лучший приток кислорода к мышцам, удерживал тело в более выгодном гидродинамическом положении, отталкивал воду и повышал гибкость. Позже эти комбинезоны запретили использовать спортсменам, их признали разновидностью технического допинга. Однако рекорд Фильо аннулировать не стали.

По данным Sports.ru, поставить рекорд в 46,86 секунд Поповичу помогла генетика. Спортсмен буквально создан для плавания антрометрически.

Стоит добавить, что Попович в свои 17 лет уже является двукратным чемпионом мира на дистанциях в 100 и 200 метров вольным стилем. Также он завоевал золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года.

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