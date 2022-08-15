Румынский пловец побил мировой рекорд по плаванию

Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом сообщает Sports.ru.

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Соревнование проходят в Риме. 17-летний Попович показал результат в 46,86 секунд. Предыдущий мировой рекорд в 46,91 секунд принадлежал бразильцу Сезару Сьеле Фильо и был поставлен в 2009 году в Риме.

При этом особенным результат Поповича делает вовсе не меньшее время прохождения дистанции, а то, что он сделал это своими силами в отличие от предыдущего чемпиона. Фильо удалось проплыть 100 метров за 46,91 секунд с помощью комбинезона LRZ Racer, который набрал популярность в 2008 году. Костюм обеспечивал лучший приток кислорода к мышцам, удерживал тело в более выгодном гидродинамическом положении, отталкивал воду и повышал гибкость. Позже эти комбинезоны запретили использовать спортсменам, их признали разновидностью технического допинга. Однако рекорд Фильо аннулировать не стали.

По данным Sports.ru, поставить рекорд в 46,86 секунд Поповичу помогла генетика. Спортсмен буквально создан для плавания антрометрически.