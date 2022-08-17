«РФ надо отстранить навечно». Украинские синхронистки дорвались до золота

«FINA – одна из последних спортивных международных организаций, которая отказала россиянам и белорусам в участии на соревнованиях. Во многих федерациях это сделали сразу, а FINA очень долго тянула с этим решением. Но мы всё время им писали. В итоге россиян таки отстранили. Не могу сказать, что мы очень сильно рады, потому что это такое событие, которое должно было произойти. Было очевидно, что их надо отстранить от всех соревнований. И я считаю, что не на год, а на всю жизнь. Что они делают с нашей страной, людьми, семьями, детьми, я не представляю… Это очень слабое наказание».