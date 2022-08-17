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1 час назад

Гимнастка Полстяная отказалась выступать за Латвию после ее отстранения от ЧМ

Газета.Ruиещё 5

Гимнастка Елизавета Полстяная отправила официальное письмо в Федерацию гимнастики Латвии (LVF), в котором сообщила, что больше не сможет выступать за сборную страны по художественной гимнастике, передает РИА «Новости».

Российская гимнастка отказалась выступать за Латвию
Фото: Риа новостиРиа новости

«Поправки к закону, принятые Латвийским олимпийским комитетом (LOK) 18 мая 2022 года в отношении спортсменов, имеющих российское гражданство, не позволяют в дальнейшем двигаться к моей цели — квалификации и участии в Олимпийских играх. На протяжении всей спортивной карьеры семья полностью финансировала мою деятельность. Попадание в олимпийскую сборную Латвии позволило лишь частично снять финансовую нагрузку с нее. Лишение финансирования никогда бы не явилось причиной отказа от моей цели.

Вы знаете, что мне не позволят в дальнейшем принимать участие в квалификационных соревнованиях и в Олимпийских играх. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания, я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», — написала спортсменка.

Ранее Полстяная опубликовала сообщение в социальной сети, в котором рассказала о том, что не сможет принять участие в чемпионате мира. Позднее она заявила, что НОК Латвии принуждал ее отказаться от российского гражданства, чтобы спортсменка могла поехать в составе сборной страны по художественной гимнастике на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Болгарии.

19-летняя Полстяная — уроженка Латвии, но выступает за национальную команду страны лишь с 2018 года. Минувшей весной ей запретили тренироваться на территории России.

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