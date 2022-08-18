Роднина одной фразой отреагировала на жалобы Колесниченко на зарплату

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на жалобы трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Колесниченко на зарплаты в российском спорте. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

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«Она знала, куда шла, и чем будет заниматься», — оценила заявления синхронистки Роднина.

Она подчеркнула, что Колесниченко нужно было получать образование и идти работать в другое место, если ее не устраивала зарплата. Также депутат добавила, что синхронное плавание не является спонсируемым видом спорта, а значит находится на обеспечении государства.

17 августа Колесниченко оценила свою зарплату фразой «плакать захочется», сравнив ее с выплатами футболистов. Она добавила, что за две победы на Играх ей удалось лишь накопить на квартиру в Москве.