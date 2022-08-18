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1 час назад

Италия победила в медальном зачёте чемпионата Европы по плаванию

Чемпионат.com

Италия победила в медальном зачёте чемпионата Европы по плаванию, который проходил в Риме (Италия) с 11 по 17 августа. В течение турнира им удалось завоевать в общей сложности 35 медалей (13 золотых, 13 серебряных, 9 бронзовых). На второй строчке по числу наград расположилась сборная Венгрия (5 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых). Тройку призёров замыкают британцы, в их активе столько же наград, сколько и у венгров, но на одну победу меньше (4 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых).

Италия победила в медальном зачёте ЧЕ по плаванию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Медальный зачёт.

1. Италия (13, 13, 9)

2. Венгрия (5, 7, 3)

3. Великобритания (4, 5, 6)

Напомним, что российские спортсмены по решению Международной федерации плавания (FINA) были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине и не принимали участие в этом турнире

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