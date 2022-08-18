Италия победила в медальном зачёте ЧЕ по плаванию

Италия победила в медальном зачёте чемпионата Европы по плаванию, который проходил в Риме (Италия) с 11 по 17 августа. В течение турнира им удалось завоевать в общей сложности 35 медалей (13 золотых, 13 серебряных, 9 бронзовых). На второй строчке по числу наград расположилась сборная Венгрия (5 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых). Тройку призёров замыкают британцы, в их активе столько же наград, сколько и у венгров, но на одну победу меньше (4 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых).