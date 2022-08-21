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1 час назад

Призер чемпионата мира по плаванию Гринев сломал руку

ТАСС

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Владислав Гринев столкнулся с рецидивом травмы руки - в одной из костей повторно возникла трещина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Призер чемпионата мира по плаванию Гринев сломал руку
Фото: ТАССТАСС

Гринев не сможет выступить на Спартакиаде сильнейших спортсменов, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа.

"У него возникла проблема с рукой, дала о себе знать старая травма руки - трещина кости, - сказал Чепик. - Думал, что прошло, оказалось, что нет".

Рецидив произошел после выступления Гринева в июле на "Играх дружбы" в Казани.

Гриневу 26 лет, в его активе серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года, две золотые, серебряная и бронзовая медаль чемпионатов Европы.

Летние виды спорта,Владислав Гринев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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