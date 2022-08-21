Призер чемпионата мира по плаванию Гринев сломал руку

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Владислав Гринев столкнулся с рецидивом травмы руки - в одной из костей повторно возникла трещина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.
Гринев не сможет выступить на Спартакиаде сильнейших спортсменов, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа.
"У него возникла проблема с рукой, дала о себе знать старая травма руки - трещина кости, - сказал Чепик. - Думал, что прошло, оказалось, что нет".
Рецидив произошел после выступления Гринева в июле на "Играх дружбы" в Казани.
Гриневу 26 лет, в его активе серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года, две золотые, серебряная и бронзовая медаль чемпионатов Европы.