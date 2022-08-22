Том Харди завоевал две золотые медали в джиу-джитсу

Актер Том Харди завоевал две золотые медали в рамках благотворительного турнира по джиу-джитсу в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Twitter Twitter

Соревнования прошли в Вулверхэмптоне 20 августа. 44-летний актер имеет синий пояс по джиу-джитсу. На турнире он одержал победу во всех поединках.

Одним из его соперников стал ветеран военной службы Дэнни Эпплтон. Он рассказал Daily Mail, что не ожидал встретить Харди на турнире. Также Эпплтон признался, что решил сдаться во время поединка, поскольку боялся, что актер сломает ему руку.