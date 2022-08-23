Российским гимнасткам запретили участвовать в турнире в Будапеште

«Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Белоруссии не могут сейчас выступать ни в каких соревнованиях. В письме указано, что этот запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза», — отметил представитель оргкомитета Gracia Cup.