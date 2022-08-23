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1 час назад

Гимнасткам из России и Белоруссии запретили участвовать в турнире в Будапеште

Елена Прошина

Федерация гимнастики Венгрии запретила спортсменкам из России и Белоруссии участвовать в турнире по художественной гимнастике Gracia Cup в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оргкомитета соревнования.

Российским гимнасткам запретили участвовать в турнире в Будапеште
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, руководство Gracia Cup приглашало российских и белорусских гимнасток на обычный клубный международный турнир, поскольку изначально знало о запрете на их выступление на соревновании под эгидой FIG.

«Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Белоруссии не могут сейчас выступать ни в каких соревнованиях. В письме указано, что этот запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза», — отметил представитель оргкомитета Gracia Cup.

Он добавил, что мера также коснулась судей из России и Белоруссии.

Турнир Gracia Cup пройдет в Будапеште с 28 по 29 августа.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,ЕС,
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