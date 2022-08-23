Российским гимнасткам запретили участвовать в турнире в Будапеште

Федерация гимнастики Венгрии запретила спортсменкам из России и Белоруссии участвовать в турнире по художественной гимнастике Gracia Cup в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оргкомитета соревнования.
По его словам, руководство Gracia Cup приглашало российских и белорусских гимнасток на обычный клубный международный турнир, поскольку изначально знало о запрете на их выступление на соревновании под эгидой FIG.
«Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Белоруссии не могут сейчас выступать ни в каких соревнованиях. В письме указано, что этот запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза», — отметил представитель оргкомитета Gracia Cup.
Он добавил, что мера также коснулась судей из России и Белоруссии.
Турнир Gracia Cup пройдет в Будапеште с 28 по 29 августа.