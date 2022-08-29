Призер ОИ рассказал о предложениях сменить спортивное гражданство

Ранее российский велогонщик, призер чемпионата мира Михаил Яковлев заявил о намерении сменить спортивное гражданство. Спортсмен получил паспорт Израиля и ожидает разрешения на участие в международных соревнованиях под новым флагом. Другую страну решил представлять российский велогонщик Павел Сиваков . Он будет выступать за Францию.

1 марта Международный союз велосипедистов (UCI) ввел санкции в отношении российского и белорусского велоспорта. Гонщики из этих стран могут участвовать в соревнованиях под эгидой UCI только в нейтральном статусе и при условии, что их команда не зарегистрирована как российская или белорусская. Кроме того, сборным стран запрещено выступать на международных турнирах.