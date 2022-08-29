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2 часа назад

Велогонщик Дмитриев: «Было пару предложений о смене спортивного гражданства, но я их отклонил»

Матч ТВиещё 1

Бронзовый призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Денис Дмитриев заявил, что отклонил предложения о переходе в другие сборные.

Велогонщик Дмитриев отклонил предложения о смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе призер чемпионата мира по велоспорту на треке россиянин Михаил Яковлев сменил спортивное гражданство на израильское.

— Денис, вас не переманивают в сборные, может быть, каких то соседних стран?

— Пару предложений было, но я их отклонил, — рассказал Дмитриев «Матч ТВ».

Тренер спринтеров Владимир Хозов отметил, что случаи с предложениями по смене спортивного гражданства уже были.

— У нас есть случаи, когда приглашают наших спортсменов. Мы уже потеряли Мишу Яковлева, и это действительно огромная потеря. Надеюсь, его переход заставит задуматься министерство спорта России, представителей олимпийского комитета. Хочется, чтобы у таких ребят, как Миша, которые реально являются претендентам на олимпийские медали, была точечная поддержка, — сказал Хозов.

Международный союз велосипедистов (UCI) на фоне ситуации на Украине разрешил россиянам выступать на соревнованиях под эгидой UCI только в нейтральном статусе и не в составе российских или белорусских проектов.

Летние виды спорта,Михаил Яковлев,Денис Дмитриев,Минспорт России,
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