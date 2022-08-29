Велогонщик Дмитриев отклонил предложения о смене спортивного гражданства

Бронзовый призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Денис Дмитриев заявил, что отклонил предложения о переходе в другие сборные.

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В августе призер чемпионата мира по велоспорту на треке россиянин Михаил Яковлев сменил спортивное гражданство на израильское.

— Денис, вас не переманивают в сборные, может быть, каких то соседних стран?

— Пару предложений было, но я их отклонил, — рассказал Дмитриев «Матч ТВ».

Тренер спринтеров Владимир Хозов отметил, что случаи с предложениями по смене спортивного гражданства уже были.

— У нас есть случаи, когда приглашают наших спортсменов. Мы уже потеряли Мишу Яковлева, и это действительно огромная потеря. Надеюсь, его переход заставит задуматься министерство спорта России, представителей олимпийского комитета. Хочется, чтобы у таких ребят, как Миша, которые реально являются претендентам на олимпийские медали, была точечная поддержка, — сказал Хозов.