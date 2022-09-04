Россию лишили права на проведение ЧМ по стрельбе 2023 года

Напомним, в июне 2021 года ISSF приняла решение перенести все турниры, которые должны были пройти в России, с 2022 года на 2023-й. Причиной этого стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года, в рамках которого был наложен двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под государственным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Также РФ лишили права претендовать на проведение самых крупных спортивных турниров.