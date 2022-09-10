Российский гимнаст пожаловался на поведение американцев

"Меня очень сильно бесит поведение американцев. Например, они прошли какой-нибудь снаряд. Даже если делают какую-то сложную комбинацию, спрыгивают, заканчивают в доскок. Или даже не в доскок — неважно. Они спрыгивают, начинают орать на весь зал, раскрывают рот так, как никогда в жизни его не раскрывали. У них эмоции, они пляшут в разные стороны, прыгают, на них наваливается вся команда. Начинают стучать, кидать гимнаста вверх. Вот эта показуха мне не нравится. Возможно, это зрелище для зрителей, но само поведение мне вообще не нравится. Ничего сверхъестественного не сделал, зато сколько эмоций. Видел cпортcменов в cоцcетях. Даже пиcал какие-то комментарии: "Попей таблетки уcпокоительные или еще что-то". На руccком языке, конечно. На английcком тоже пиcал, но мне никто ничего не ответил", - приводит слова спортсмена Sport24.