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2 часа назад

В Госдуме отреагировали на отказ украинцев от чемпионата Европы по самбо из-за россиян

Газета.Ruиещё 3

Депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова прокомментировала решение сборной Украины по самбо отказаться от участия в чемпионате Европы из-за того, что на соревнованиях выступят российские и белорусские спортсмены.

Журова высказалась о бойкоте украинцами ЧЕ по самбо из-за россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы настроены по-спортивному, для нас неважно, против кого выступать. Наши ребята спокойно бы против них боролись. Но там совсем другая обстановка, для них это неприемлемо.

Сейчас они будут обижаться на весь мир, что не отменили эти соревнования и почему там есть русские. Но когда нас вернут официально на все соревнования, что тогда будет делать украинская сторона? Продолжать говорить, что нас пожизненно не надо пускать? Они же уже и до этого не давали руки, не фотографировались, закрывали медали, когда была Универсиада в Красноярске», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября.

Международная федерация самбо (FIAS) допустила представителей России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Мы, спортсмены, тренеры и специалисты Федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы из-за решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить россиян и белорусов к участию в соревнованиях», — говорится в заявлении украинцев.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

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