Журова высказалась о бойкоте украинцами ЧЕ по самбо из-за россиян

«Мы настроены по-спортивному, для нас неважно, против кого выступать. Наши ребята спокойно бы против них боролись. Но там совсем другая обстановка, для них это неприемлемо.



Сейчас они будут обижаться на весь мир, что не отменили эти соревнования и почему там есть русские. Но когда нас вернут официально на все соревнования, что тогда будет делать украинская сторона? Продолжать говорить, что нас пожизненно не надо пускать? Они же уже и до этого не давали руки, не фотографировались, закрывали медали, когда была Универсиада в Красноярске», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».