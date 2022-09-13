Украинские самбисты отказались ехать в Сербию из-за россиян

Команда Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по самбо 2022 года в Сербии из-за допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации самбо Украины (НФСУ).
"Мы, спортсмены, тренеры и работники НФСУ заявляем об отказе участвовать в чемпионате Европы по самбо, который пройдет в городе Нови-Сад, из-за решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить российских и белорусских спортсменов до участия в этих соревнованиях", - говорится в заявлении.
Чемпионат Европы пройдет с 15 по 18 сентября.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с этой рекомендацией. В июле 2021 года Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание Международного олимпийского комитета.
Согласно резолюции Международной федерации самбо от 3 марта 2022 года российские и белорусские самбисты будут выступать на международных стартах под флагом, логотипом и гимном FIAS.