Украинские самбисты отказались ехать в Сербию из-за россиян

"Мы, спортсмены, тренеры и работники НФСУ заявляем об отказе участвовать в чемпионате Европы по самбо, который пройдет в городе Нови-Сад, из-за решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить российских и белорусских спортсменов до участия в этих соревнованиях", - говорится в заявлении.