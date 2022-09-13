Международная федерация самбо отреагировала на отказ Украины

«Решение по допуску россиян было принято исполкомом FIAS и не подлежит изменению иными органами управления. Украинские самбисты не смогут приехать на чемпионат Европы в Сербию. Я, как президент Международной федерации самбо, сожалею об этом, потому что это одна из сильнейших команд. Они всегда входили в тройку. Надеюсь, что эта ситуация изменится и мы увидим их в дальнейшем на крупных международных соревнованиях», — сообщил Шестаков «Матч ТВ».