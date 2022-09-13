Международная федерация самбо отреагировала на отказ Украины

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что отказ украинцев выступить на чемпионате Европы не скажется на участии в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
«Решение по допуску россиян было принято исполкомом FIAS и не подлежит изменению иными органами управления. Украинские самбисты не смогут приехать на чемпионат Европы в Сербию. Я, как президент Международной федерации самбо, сожалею об этом, потому что это одна из сильнейших команд. Они всегда входили в тройку. Надеюсь, что эта ситуация изменится и мы увидим их в дальнейшем на крупных международных соревнованиях», — сообщил Шестаков «Матч ТВ».
FIAS допустила представителей России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Чемпионат Европы пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября.
Ранее Федерация самбо Украины объявила, что из-за российских и белорусских спортсменов сборная страны не поедет на европейское первенство.
«Мы, спортсмены, тренеры и специалисты Федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы из-за решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить россиян и белорусов к участию в соревнованиях», — говорится в заявлении украинцев.
Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о решении украинских самбистов отказаться от участия в чемпионате Европы из-за выступления на соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.