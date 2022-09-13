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1 час назад

Глава FIAS заявил, что отказ украинцев не скажется на участии россиян в чемпионате Европы

Газета.Ru

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что отказ украинцев выступить на чемпионате Европы не скажется на участии в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Международная федерация самбо отреагировала на отказ Украины
Фото: Газета.руГазета.ру

«Решение по допуску россиян было принято исполкомом FIAS и не подлежит изменению иными органами управления. Украинские самбисты не смогут приехать на чемпионат Европы в Сербию. Я, как президент Международной федерации самбо, сожалею об этом, потому что это одна из сильнейших команд. Они всегда входили в тройку. Надеюсь, что эта ситуация изменится и мы увидим их в дальнейшем на крупных международных соревнованиях», — сообщил Шестаков «Матч ТВ».

FIAS допустила представителей России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Чемпионат Европы пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября.

Ранее Федерация самбо Украины объявила, что из-за российских и белорусских спортсменов сборная страны не поедет на европейское первенство.

«Мы, спортсмены, тренеры и специалисты Федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы из-за решения Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить россиян и белорусов к участию в соревнованиях», — говорится в заявлении украинцев.

Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о решении украинских самбистов отказаться от участия в чемпионате Европы из-за выступления на соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.

Летние виды спорта,Василий Шестаков,Ренат Лайшев,
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