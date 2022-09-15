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2 часа назад

Великая заявила, что в Объединенном мире борьбы выступили за возвращение россиян на старты

ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW) проголосовала за возвращение российских борцов на турниры под эгидой организации. Об этом в четверг заявила председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая на расширенном заседании комиссии.

Международная федерация борьбы против отстранения россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера выступил председатель комиссии спортсменов UWW Арсен Джулфалакян, мы понимаем - у них также конфликт. Он рассказал, что они обсуждали в своей комиссии тему, посвященную отстранению российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой UWW. Большинство проголосовали, чтобы не отстраняли, и это позитивное развитие событий, - сказала Великая. - И хорошее начало того, что люди понимают - миссия спорта объединять, а не разъединять. В мире много хаоса, который нам непонятен, но спорт в каждом возрасте был отдушиной, площадкой, где человек мог забыть обо всем, контактировать с другими, узнавать новую информацию. Надеюсь, нас услышат коллеги из разных спортивных сообществ, услышат спортсмены и будут нас поддерживать".

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые федерации разрешили участие российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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