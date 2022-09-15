Международная федерация борьбы против отстранения россиян

"Вчера выступил председатель комиссии спортсменов UWW Арсен Джулфалакян, мы понимаем - у них также конфликт. Он рассказал, что они обсуждали в своей комиссии тему, посвященную отстранению российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой UWW. Большинство проголосовали, чтобы не отстраняли, и это позитивное развитие событий, - сказала Великая. - И хорошее начало того, что люди понимают - миссия спорта объединять, а не разъединять. В мире много хаоса, который нам непонятен, но спорт в каждом возрасте был отдушиной, площадкой, где человек мог забыть обо всем, контактировать с другими, узнавать новую информацию. Надеюсь, нас услышат коллеги из разных спортивных сообществ, услышат спортсмены и будут нас поддерживать".