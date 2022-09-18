Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо

Сборная России завоевала 10 золотых медалей в воскресенье, в заключительный день чемпионата Европы по самбо. Соревнования проходили в сербском Нови-Саде.

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Победителями среди мужчин стали Владимир Гладких (весовая категория до 58 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Сергей Кирюхин (до 88 кг), Алексей Мерзликин (свыше 98 кг), у женщин золотые медали завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Валерия Анисимова (до 65 кг) и Алена Прокопенко (до 80 кг). В соревнованиях по боевому самбо победу одержали Федор Дурыманов (до 64 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг) и Антон Мамонов (до 98 кг).

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы, завоевав 40 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. На втором месте расположилась команда Армении (4-4-8), тройку лучших замкнула сборная Румынии (2-2-6). По общему числу наград сборная России также стала лучшей по итогам соревнований (51). Второе место по этому показателю заняла команда Белоруссии (30), третье - сборная Армении (16).

Несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах, самбисты из этих стран продолжают выступать на международных соревнованиях. Согласно резолюции Международной федерации самбо (FIAS) от 3 марта 2022 года, российские и белорусские самбисты будут выступать на международных стартах под флагом и гимном организации. В июле 2021 года FIAS получила полноценное признание МОК. Из-за допуска россиян и белорусов на чемпионат Европы с турнира снялась сборная Украины.