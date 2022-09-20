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1 час назад

Сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо

Lenta.ruиещё 5

Сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо. Об этом РИА Новости сообщил серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Александр Михайлин.

Сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видел, как наши спортсмены готовы, они должны были произвести на чемпионате мира настоящий фурор. Видимо, это понимают и те, кто принимает решения», — объяснил ситуацию Михайлин. Он также выразил опасения, что россиян могут не допустить до Игр-2024. «Вот это уже перебор. Интересно, почему только в нашу сторону подобные санкции?» — поделился дзюдоист.

Ранее сообщалось, что украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира-2022 в случае допуска российских спортсменов до турнира. Соревнования должны пройти в Ташкенте с 6 по 13 октября.

В марте Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Сборная изначально отказалась выступать за рубежом, объяснив это решение существенно затрудненным доступом в большинство стран и обеспечением безопасности российских спортсменов. При этом команда приняла участие в турнире Grand Slam в Улан-Баторе.

Летние виды спорта,Александр Михайлин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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