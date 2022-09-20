Сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо

«Видел, как наши спортсмены готовы, они должны были произвести на чемпионате мира настоящий фурор. Видимо, это понимают и те, кто принимает решения», — объяснил ситуацию Михайлин. Он также выразил опасения, что россиян могут не допустить до Игр-2024. «Вот это уже перебор. Интересно, почему только в нашу сторону подобные санкции?» — поделился дзюдоист.