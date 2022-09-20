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1 час назад

Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира в Ташкенте

Газета.Ruиещё 6

Сборная России по дзюдо не примет участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Ташкенте в октябре, заявил президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дзюдоисты не выступят на ЧМ в Ташкенте
Фото: judo.rujudo.ru

"В чемпионате мира мы участия не примем. Решение Международного олимпийского комитета касается всех российских спортсменов", – сказал он.

Ранее спортсмены из РФ взяли 11 медалей в третий день чемпионата Европы по самбо, который стартовал в сербском Нови-Саде. Уточняется, что, несмотря на рекомендацию МОК не допускать россиян и белоруссов к участию в международных соревнованиях, самбисты из этих государств продолжают выступать.

Летние виды спорта,Василий Анисимов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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