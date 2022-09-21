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1 час назад

Россияне завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы по самбо

Чемпионат.com

В Нови-Сад (Сербия) завершился чемпионат Европы по самбо. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей, выиграв медальный зачёт.

Россияне завоевали 16 золотых медалей на ЧЕ по самбо
Фото: ТАССТАСС

Награды высшего достоинства завоевали Владимир Гладких, Александр Фёдоров, Рамед Гугкеев, Денис Калинин, Сергей Кирюхин, Алексей Мерзликин, Эльмира Кахраманова, Валерия Анисимова, Тамара Лищенко, Алёна Прокопенко, Фёдор Дурыманов, Загид Гайдаров, Саид Саидов, Антон Мамонов и Сослан Джанаев.

Примечательно, что представителям всех других стран-участниц турнира не удалось завоевать более одной золотой медали на соревнованиях в Нови-Сад. Чемпионат Европы в Сербии проходил с 14 по 19 сентября.

Летние виды спорта,Алена Прокопенко,Владимир Гладких,Антон Мамонов,Сергей Кирюхин,Денис Калинин,Александр Федоров,Сослан Джанаев,
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