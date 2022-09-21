Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
26 минут назад

Российские самбисты завоевали 7 золотых медалей в третий день на чемпионате Европы

Газета.Ru

Чемпионат Европы по самбо и Молодежное первенство Европы по самбо проходили 15-18 сентября в сербском городе Нови-Сад.

Российские самбисты завоевали семь золотых медали чемпионата Европы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В турнире принимают участие самбисты из 24 стран континента. По итогам третьего дня соревнований определились победители и призеры в 11 весовых категориях среди юношей и девушек. Россияне стали обладателями семи золотых медалей.

У мужчин в весовой категории до 64 кг победу одержал Александр Федоров и в категории до 79 кг — Денис Калинин.

Отечественные спортсменки принесли в копилку сборной одно золото. Тамара Лищенко стала победительницей в весовой категории у женщин до 72 кг.

В соревнованиях по боевому самбо российские мужчины завоевали три из четырех возможных золотых медалей, которые разыгрывались в весовых категориях — до 58, 88 и 98 кг. Чемпионами стали Валера Ергалов, Саид Саидов и Сослан Джанаев соответственно.

Генеральный партнер турнира — компания «Роснефть».

Летние виды спорта,Денис Калинин,Александр Федоров,Сослан Джанаев,Роснефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители