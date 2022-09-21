Российские самбисты завоевали семь золотых медали чемпионата Европы

Чемпионат Европы по самбо и Молодежное первенство Европы по самбо проходили 15-18 сентября в сербском городе Нови-Сад.

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В турнире принимают участие самбисты из 24 стран континента. По итогам третьего дня соревнований определились победители и призеры в 11 весовых категориях среди юношей и девушек. Россияне стали обладателями семи золотых медалей.

У мужчин в весовой категории до 64 кг победу одержал Александр Федоров и в категории до 79 кг — Денис Калинин.

Отечественные спортсменки принесли в копилку сборной одно золото. Тамара Лищенко стала победительницей в весовой категории у женщин до 72 кг.

В соревнованиях по боевому самбо российские мужчины завоевали три из четырех возможных золотых медалей, которые разыгрывались в весовых категориях — до 58, 88 и 98 кг. Чемпионами стали Валера Ергалов, Саид Саидов и Сослан Джанаев соответственно.