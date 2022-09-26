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1 час назад

Сборная Москвы по спортивной гимнастике победила на Всероссийской Спартакиаде

Елена Прошина

Мужская сборная Москвы по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Сборная Москвы по спортивной гимнастике победила на Всероссийской Спартакиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе сборной Москвы выступили Денис Аблязин, Артур Далалоян, Иван Завричко, Евгений Кисель и Никита Нагорный. Уточняется, что по итогам всех упражнений сборная набрала в сумме 246,529 балла.

На Втором месте расположилась сборная Владимирской области, в которую вошли Александр Карцев, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас и Владислав Новокшонов. Она набрала 245,027 балла. Третье место досталось команде из Татарстана. В её составе выступали Иван Антонихин, Станислав Исаев, Даниел Маринов, Даниил Новиков, Артур Синичкин. Бронзовые призёры набрали 242,428 балла.

Ранее спортсмены подробнее рассказали о своих впечатлениях от Всероссийской Спартакиады.

Летние виды спорта,Владислав Новокшонов,Александр Карцев,Кирилл Прокопьев,Артур Далалоян,Никита Нагорный,Денис Аблязин,Станислав Исаев,
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