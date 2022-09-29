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1 час назад

Покинувшая Россию олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Давыдова переехала в Дубай — источник

Матч ТВиещё 9

По информации «Матч ТВ», пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, покинувшая Россию, переехала в Дубай (ОАЭ), где и находится в данный момент.

Олимпийская чемпионка Давыдова переехала в Дубай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в распоряжении «Матч ТВ» появилась копия письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что 39 летняя экс спортсменка не планирует возвращаться в страну.

Давыдова занимает пост генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР). Президент ОКР Станислав Поздняков ранее заявил, что не знает об отъезде Давыдовой из России, отметив, что ее полномочия продлятся до олимпийского собрания, запланированного на декабрь.

Давыдова выиграла золотые медали на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине в дуэте и в группе, а также на Играх 2012 в группе. Генеральным секретарем ОКР Давыдова была избрана в мае 2014 года.

Летние виды спорта,Анастасия Давыдова,Станислав Поздняков,
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