Олимпийская чемпионка Давыдова переехала в Дубай

По информации «Матч ТВ», пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, покинувшая Россию, переехала в Дубай (ОАЭ), где и находится в данный момент.

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Ранее в распоряжении «Матч ТВ» появилась копия письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что 39 летняя экс спортсменка не планирует возвращаться в страну.

Давыдова занимает пост генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР). Президент ОКР Станислав Поздняков ранее заявил, что не знает об отъезде Давыдовой из России, отметив, что ее полномочия продлятся до олимпийского собрания, запланированного на декабрь.