Спортсмены и тренеры сборной по гребле получили повестки

Спортсмены и тренеры сборной России по гребле получили повестки в военкомат. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

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«На данный момент у нас два-три тренера и порядка пяти спортсменов получили такие обращения. Из общей массы — это минимальный процент», — заявил Свирин.

Глава федерации отметил, что в команде реагируют на ситуацию и следуют инструкциям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов национальной команды на объявление частичной мобилизации в стране. Он заявил, что у многих игроков во время товарищеского матча с Киргизией мысли занимала политическая обстановка, а не футбол.