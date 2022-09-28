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1 час назад

Спортсмены и тренеры сборной России по гребле получили повестки

Lenta.ruиещё 1

Спортсмены и тренеры сборной России по гребле получили повестки в военкомат. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Спортсмены и тренеры сборной по гребле получили повестки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент у нас два-три тренера и порядка пяти спортсменов получили такие обращения. Из общей массы — это минимальный процент», — заявил Свирин.

Глава федерации отметил, что в команде реагируют на ситуацию и следуют инструкциям.

48-летний экс-игрок сборной России получил повестку<br/>

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов национальной команды на объявление частичной мобилизации в стране. Он заявил, что у многих игроков во время товарищеского матча с Киргизией мысли занимала политическая обстановка, а не футбол.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Летние виды спорта,Алексей Свирин,Валерий Карпин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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