Российская чемпионка ОИ позавидовала участникам международных турниров

Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась об отстранении от международных турниров. Ее слова приводит «Матч ТВ» .

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.