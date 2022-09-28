Российская чемпионка ОИ позавидовала участникам международных турниров

Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась об отстранении от международных турниров. Ее слова приводит «Матч ТВ».
«Смотрю в соцсетях, что выкладывают девочки-участницы: тысячи зрителей, спортивный ажиотаж. Завидую чуть чуть», — заявила гимнастка.
Мельникова отметила, что испытывает трудности с мотивацией после отстранения.
«Честно говоря, с этим тяжеловато», — призналась спортсменка.
4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.