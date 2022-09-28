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1 час назад

Российская чемпионка ОИ заявила о зависти к участникам международных турниров

Lenta.ru

Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась об отстранении от международных турниров. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Российская чемпионка ОИ позавидовала участникам международных турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смотрю в соцсетях, что выкладывают девочки-участницы: тысячи зрителей, спортивный ажиотаж. Завидую чуть чуть», — заявила гимнастка.

Мельникова отметила, что испытывает трудности с мотивацией после отстранения.

«Честно говоря, с этим тяжеловато», — призналась спортсменка.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

Летние виды спорта,Ангелина Мельникова,
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