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2 часа назад

В Армении обратились к главе МОК с просьбой из-за российских спортсменов

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Почетный президент Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Дереник Габриелян обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой из-за российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

В Армении обратились к главе МОК с просьбой из-за россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Габриелян заявил, что позиция МОК по санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов должна быть изменена. Он подчеркнул, что спорт может находиться вне политики.

«Если есть заболевание, то есть и средство излечения. Убежден, что главное средство — мир на земле», — подытожил почетный глава НОК Армении.

28 сентября международная федерация джиу-джитсу (JJIF) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Отмечалось, что решение направлено на то, чтобы избежать наказания спортсменов за действия властей.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Летние виды спорта,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,
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