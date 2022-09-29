В Армении обратились к главе МОК с просьбой из-за россиян

Почетный президент Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Дереник Габриелян обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой из-за российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

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Габриелян заявил, что позиция МОК по санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов должна быть изменена. Он подчеркнул, что спорт может находиться вне политики.

«Если есть заболевание, то есть и средство излечения. Убежден, что главное средство — мир на земле», — подытожил почетный глава НОК Армении.

28 сентября международная федерация джиу-джитсу (JJIF) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Отмечалось, что решение направлено на то, чтобы избежать наказания спортсменов за действия властей.