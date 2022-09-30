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59 минут назад

Поздняков назвал главную цель ОКР до 2028 года

Чемпионат.comиещё 1

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram канале обозначил главную цель организации до 2028 года.

Поздняков назвал главную цель ОКР до 2028 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Хочу еще раз подчеркнуть, наша главная цель на период до 2028 года — это содействие устойчивому развитию и эффективной деятельности организаций членов ОКР, создающих условия для качественного развития и реализации спортивных способностей человека.

Для её достижения мы определили ряд приоритетных направлений деятельности ОКР: содействие развитию олимпийских видов спорта, содействие развитию массового спорта, образовательная и просветительская деятельность, продвижение истинных олимпийских ценностей и идеалов, международная деятельность, гуманитарное сотрудничество, — написал Поздняков.

Ранее МОК призвал международные спортивные федерации отстранить спортсменов из России и Белоруссии от официальных соревнований из за ситуации на Украине.

Летние виды спорта,Станислав Поздняков,
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