Поздняков назвал главную цель ОКР до 2028 года

— Хочу еще раз подчеркнуть, наша главная цель на период до 2028 года — это содействие устойчивому развитию и эффективной деятельности организаций членов ОКР, создающих условия для качественного развития и реализации спортивных способностей человека.



Для её достижения мы определили ряд приоритетных направлений деятельности ОКР: содействие развитию олимпийских видов спорта, содействие развитию массового спорта, образовательная и просветительская деятельность, продвижение истинных олимпийских ценностей и идеалов, международная деятельность, гуманитарное сотрудничество, — написал Поздняков.