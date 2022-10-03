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9 часов назад

Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко отметила получение американского паспорта. Фото

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко показала, как решила отметить получение паспорта США.

Российская гимнастка получила гражданство США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Назаренко поделилась снимком в социальной сети:

Из личного архива Анастасии Назаренко

Назаренко родилась 17 января 1993 года в самом западном городе России — Балтийске, который находится в Калининградской области. Спортсменка имеет множество титулов и наград. Назаренко – олимпийская чемпионка 2012 года, трёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Универсиады-2013, трёхкратная чемпионка Европы. Наряду с этим имеет звание заслуженного мастера спорта России.

В 2012 году за высокие результаты на Олимпийских играх, проходивших в Лондоне, и за огромный вклад в развитие спорта чемпионке был вручён Орден Дружбы. В 2013 году Назаренко была удостоена Почётной грамоты президента Российской Федерации за отличные показатели по итогам Универсиады в Казани.

Летние виды спорта,Анастасия Назаренко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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