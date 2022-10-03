Российская гимнастка получила гражданство США

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко показала, как решила отметить получение паспорта США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Назаренко поделилась снимком в социальной сети:

Из личного архива Анастасии Назаренко

Назаренко родилась 17 января 1993 года в самом западном городе России — Балтийске, который находится в Калининградской области. Спортсменка имеет множество титулов и наград. Назаренко – олимпийская чемпионка 2012 года, трёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Универсиады-2013, трёхкратная чемпионка Европы. Наряду с этим имеет звание заслуженного мастера спорта России.