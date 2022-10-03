«Переезд в США считаю большой победой»

В честь получения гражданства гимнастка устроила вечеринку.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАЗАРЕНКО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАЗАРЕНКО

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной России Анастасия Назаренко получила гражданство США. В честь получения нового паспорта девушка закатила вечеринку и показала фото в соцсетях. Называть эту ситуацию побегом и как-то связывать его с последними политическими событиями нельзя. Анастасия уже несколько лет живёт в Нью-Йорке и там же вместе с мужем занимается бизнесом.

Видео дня

«Быть эмигрантом непросто»

Анастасия Назаренко – олимпийская чемпионка 2012 года в группе, трёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Универсиады-2013, трёхкратная чемпионка Европы. Имеет звание заслуженного мастера спорта России.

После Олимпиады в Лондоне Анастасия приостановила карьеру, однако вернулась в команду и в 2015 году готовилась к Играм-2016. Но незадолго до Олимпиады попала в больницу с почечной недостаточностью и из сборной выпала. После случившегося она окончательно завершила профессиональную спортивную карьеру, переехала в Нью-Йорк и вместе со своим мужем, режиссёром Вячеславом Макшуном, открыла там школу стретчинга.

Анастасия как спортсменка получила визу США ещё в 2013 году. Однако переехала туда лишь четыре года спустя. Переезд в новую страну складывался для спортсменки непросто, о чём она рассказывала в интервью:

«Переезд в США я считаю большой победой. Быть эмигрантом непросто. Это и одиночество, и трудности с языком, и незнание города. Я боялась заблудиться в метро. А когда в первый раз оказалась в подземке, не сработала карточка и я не смогла расплатиться (смеётся).

Моя американская жизнь начиналась не как история успеха. Пока я устраивалась на работу, оформляла первый договор с американским банком, шли недели. Пришлось просить взаймы у друзей – родителям я даже боялась говорить об этих проблемах. Они не хотели меня отпускать и до сих пор волнуются», – приводят слова Назаренко «Аргументы и факты».

Также в интервью Назаренко рассказала, что связь с Россией не оборвала:

«А кто такой патриот? Тот, кто не критикует российскую политику? Или тот, кто что-то сделал для страны? Я много лет защищала флаг России на Олимпиаде и чемпионатах мира. В своё время в 15 лет отказалась от предложения уехать в сборную Италии, потому что хотела побеждать за Россию!

Переезд – это мои амбиции. Чтобы добиться успеха в Нью-Йорке, нужно быть одержимым своей работой. Как Стив Джобс, как Марк Цукерберг. Это заражает безумной энергией! Но я и не обрывала связей с Россией. В Калининграде много лет работает моя школа художественной гимнастики, а директор там – моя мама. Я всегда буду благодарна России за возможность стать тем, кем я стала. И я рассчиталась олимпийским золотом и своим здоровьем».

«Уехала после Олимпийских игр в Лондоне»

Лишь через несколько лет после переезда, осенью 2022 года, олимпийская чемпионка получила гражданство США. В честь получения нового паспорта девушка устроила вечеринку. На ней был большой торт с изображением статуи Свободы и американского паспорта и воздушные шары в цветах флага США.

«Друзья, спасибо всем, кто пришёл вчера, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов», – написала Назаренко в соцсетях.

Новость о получении гражданства США Назаренко прокомментировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.