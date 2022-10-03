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8 часов назад

Винер отреагировала на получение гимнасткой-чемпионкой из России гражданства США

Lenta.ruиещё 2

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на получение олимпийской чемпионкой Анастасией Назаренко гражданства США. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер прокомментировала получение гимнасткой из РФ гражданства США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Винер рассказала, что после Игр-2012 в Лондоне спортсменка уехала к своему молодому человеку, за которого позже вышла замуж.

«Естественно, что через столько лет получила гражданство», — сочла специалист.

О получении Назаренко гражданства США сообщалось ранее 3 октября. 29-летняя гимнастка, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события.

«Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю», — написала она.

Помимо золота Олимпийских игр, в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.

Летние виды спорта,Анастасия Назаренко,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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