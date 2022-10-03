Винер прокомментировала получение гимнасткой из РФ гражданства США

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на получение олимпийской чемпионкой Анастасией Назаренко гражданства США. Ее слова приводит «Матч ТВ».
Винер рассказала, что после Игр-2012 в Лондоне спортсменка уехала к своему молодому человеку, за которого позже вышла замуж.
«Естественно, что через столько лет получила гражданство», — сочла специалист.
О получении Назаренко гражданства США сообщалось ранее 3 октября. 29-летняя гимнастка, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события.
«Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю», — написала она.
Помимо золота Олимпийских игр, в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.