Винер прокомментировала получение гимнасткой из РФ гражданства США

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на получение олимпийской чемпионкой Анастасией Назаренко гражданства США. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Винер рассказала, что после Игр-2012 в Лондоне спортсменка уехала к своему молодому человеку, за которого позже вышла замуж.

«Естественно, что через столько лет получила гражданство», — сочла специалист.

О получении Назаренко гражданства США сообщалось ранее 3 октября. 29-летняя гимнастка, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события.

«Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю», — написала она.