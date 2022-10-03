Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании вместе с женщинами

— Это вопрос к Татьяне Николаевне (Покровской). Те, у кого есть спортсмены хорошего уровня, думаю, будут пробовать это сделать. Но это не добавит никакой оценки. Кроме Саши Мальцева, как показывает практика, все остальные спортсмены в своей квалификации отстают от спортсменок из женской команды. Здесь вопрос к тренерам, будут ли они рисковать. Может быть, для каких то программ, например, акробатических групп, это будет интересно сделать.