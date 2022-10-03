Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании вместе с женщинами

Технический конгресс Международной федерации плавания (FINA) проголосовал за включение мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании.
Голосование состоялась онлайн. Все изменения в правилах были приняты одним голосованием. Ранее групповые соревнования на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх были чисто женскими, мужчины выступали только в микст дуэтах.
— Получается, что за включение мужчин в групповые соревнования проголосовали в тот же момент?
— Да. За все предложения, которые были опубликованы, — сказала «Матч ТВ» первый вице президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.
— Правильно понимаю, что необязательно должно быть участие мужчины в групповых соревнованиях? Это просто возможность поставить мужчину в женскую группу.
— Это действительно так.
— Мы сможем поставить мужчину в группу?
— Это вопрос к Татьяне Николаевне (Покровской). Те, у кого есть спортсмены хорошего уровня, думаю, будут пробовать это сделать. Но это не добавит никакой оценки. Кроме Саши Мальцева, как показывает практика, все остальные спортсмены в своей квалификации отстают от спортсменок из женской команды. Здесь вопрос к тренерам, будут ли они рисковать. Может быть, для каких то программ, например, акробатических групп, это будет интересно сделать.