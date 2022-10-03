Во время Лондонского марафона умер один из участников

36-летний мужчина скончался во время Лондонского марафона, который состоялся 2 октября. Об этом сообщает The Sun.

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Спортсмену стало плохо за пять километров до финиша. Он был немедленно доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Для установления причины смерти мужчины будет проведено вскрытие.

Напомним, что эфиопка Ялемзерф Йехуалав и кенийский бегун Амос Кипруто стали победителями Лондонского марафона.

Ранее сообщалось, что участник Алма-Атинского марафона Рустем Садыков из Астаны скончался после финиша.

Мужчина бежал дистанцию 10 километров и потерял сознание, когда ее преодолел. При этом, по словам близких, он не в первый раз принимал участие в подобного рода соревнованиях.