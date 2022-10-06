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5 часов назад

Гимнастка Пасека отреагировала на сообщения о ее отъезде из России

Газета.Ruиещё 6

Четырехкратная медалистка Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Европы Мария Пасека заявила, что ее слова об отъезде из России выдернули из контекста.

Гимнастка Пасека отреагировала на сообщения о ее отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Хочу себя видеть в тренерской работе, поскольку я уже работала в развивающей спортивной гимнастике с маленькими детьми, проработала полгода, мне это понравилось. Получив опыт за границей, смогу его передать здесь и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле, если это получится сделать. Это мне нужно.

Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю свою матушку-Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот», — передает слова Пасеки «Спорт-Экспресс».

Пасека в социальных сетях сообщила об отъезде из страны. «Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», — написала спортсменка.

27-летняя Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр (три серебряные и бронзовая награда) по спортивной гимнастике. Также на ее счету две победы на чемпионате мира и три — на чемпионате Европы. В марте 2020 года россиянка объявила о приостановке карьеры.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала причину, по которой многократная медалистка Олимпийских игр Мария Пасека покинула страну.

Летние виды спорта,Валентина Родионенко,Мария Пасека,СБОРНАЯ РОССИИ,
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