Гимнастка Пасека отреагировала на сообщения о ее отъезде из России

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Хочу себя видеть в тренерской работе, поскольку я уже работала в развивающей спортивной гимнастике с маленькими детьми, проработала полгода, мне это понравилось. Получив опыт за границей, смогу его передать здесь и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле, если это получится сделать. Это мне нужно.



Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю свою матушку-Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот», — передает слова Пасеки «Спорт-Экспресс».